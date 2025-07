TASS * USA: «TRUMP AUMENTA LE TARIFFE SU IMPORTAZIONI BRASILE, DECISIONE LEGATA A SICUREZZA NAZIONALE E AL PROCESSO BOLSONARO»

21.21 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che aumenta le tariffe sulle importazioni di beni e servizi dal Brasile al 50%. Il servizio stampa della Casa Bianca ha riferito che la decisione è stata presa a causa delle recenti politiche, pratiche e azioni del governo brasiliano che minacciano la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia degli Stati Uniti. L’ordine esecutivo afferma inoltre che l’aumento delle tariffe è correlato al processo all’ex Presidente brasiliano Jair Bolsonaro nel suo paese d’origine.

///

US President Donald Trump has signed an executive order raising tariffs on imports of goods and services from Brazil to 50%, the White House press service reported. According to the document, the decision was made because “recent policies, practices, and actions of the government of Brazil threaten the national security, foreign policy, and economy of the United States.” The executive order also states that the tariff increase is related to the trial of former Brazilian President Jair Bolsonaro in his home country.