19.58 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un elicottero Ka-52M ha ingaggiato con successo militari ucraini in un terreno boscoso nell’area di responsabilità del Battlegroup Center, ha riportato il Ministero della Difesa russo.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

///

A Ka-52M helicopter has successfully engaged Ukrainian military personnel in forested terrain within the area of responsibility of Battlegroup Center, the Russian Defense Ministry reported.

Video: Russian Defense Ministry/TASS