TASS * «UN CACCIA F-35 STATUNITENSE SI SCHIANTA A NAVAL AIR STATION LEMOORE, IL PILOTA SI EIETTA IN SICUREZZA» (VIDEO)

10.03 - giovedì 31 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Un caccia F-35 di quinta generazione degli Stati Uniti si è schiantato presso la Naval Air Station Lemoore, nella California centrale, ha riportato ABC News. L’aereo è precipitato su un terreno agricolo aperto, ma il pilota si è eiettato in sicurezza e nessun altro personale è stato coinvolto. La causa dell’incidente è sotto indagine, ha riferito il canale televisivo.

A US F-35 fifth-generation fighter jet crashed at Naval Air Station Lemoore in central California, ABC News reported. The plane crashed into an open farmland, but the pilot safely ejected, and no other personnel were harmed. The cause of the crash is under investigation, the TV channel said.