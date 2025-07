05.42 - giovedì 24 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un aereo Ilyushin Il-76MD che trasportava soldati russi rimpatriati dal territorio controllato da Kiev è atterrato vicino a Mosca.

Video: ministero della Difesa russo

///

An Ilyushin Il-76MD plane carrying Russian soldiers who were brought back from the Kiev-controlled territory has landed near Moscow.

Video: Russian defense ministry