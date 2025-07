TASS * «UN AEREO DA COMBATTIMENTO SU-34 HA LANCIATO MISSILI CONTRO UN SITO DI SCHIERAMENTO TEMPORANEO DELLE TRUPPE UCRAINE» (VIDEO)

06.59 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Un aereo da combattimento Su-34 ha lanciato missili contro un sito di schieramento temporaneo delle truppe ucraine nell’area di responsabilità del Gruppo di Battaglia Sud della Russia, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

An Su-34 fighter jet has fired missiles at a temporary deployment site of Ukrainian troops in the area of responsibility of Russia’s Battlegroup South, the Russian Defense Ministry said.

Video: Russian Defense Ministry/TASS