18.51 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Decine di persone sono state fermate nel centro di Londra durante una manifestazione di protesta contro il divieto del movimento pro-palestinese Palestine Action. Secondo un corrispondente di TASS, tra i fermati ci sono anche persone anziane, compreso un uomo di 77 anni.

Dozens of people were detained in downtown London at a rally of protest against the ban on the Palestine Action pro-Palestinian movement. According to a TASS correspondent, there are elder people, including a 77-year-old man, among those detained.