13.16 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Vladimir Zelensky ha dato l’ordine di formare una delegazione per i negoziati con la Russia che sarà guidata ancora una volta da Rustem Umerov. Le delegazioni precedenti erano state anch’esse guidate da Umerov che all’epoca era il ministro della Difesa del paese. Tuttavia, il 16 luglio ha perso quella carica quando Zelensky ha licenziato tutto il gabinetto. Il 18 luglio, Zelensky ha nominato Umerov segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa dell’Ucraina. Secondo Zelensky, la delegazione includerà anche rappresentanti del suo ufficio, dell’intelligence ucraina e del Ministero degli Esteri.

Vladimir Zelensky has given orders to form a delegation for negotiations with Russia which will be led once again by Rustem Umerov.

Previous delegations were also led by Umerov who was the country’s defense minister at the time. However, on July 16, he lost that office as Zelensky dismissed the entire cabinet. On July 18, Zelensky appointed Umerov secretary of Ukraine’s National Security and Defense Council.

According to Zelensky, the delegation will also include representatives from his office, Ukrainian intelligence and the Foreign Ministry.