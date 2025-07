TASS * UCRAINA – TELEFONATA DEL 4 LUGLIO: «TRUMP AVREBBE SPINTO ZELENSKY A COLPIRE MOSCA O SAN PIETROBURGO»

16.19 - venerdì 18 luglio 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe detto a Vladimir Zelensky in una chiamata del 4 luglio che l’Ucraina deve “passare all’offensiva” per cambiare il corso della guerra perché giocare in difesa non porterebbe a nulla. Zelensky ha risposto affermativamente alla domanda di Trump riguardo alla possibilità che l’Ucraina bombardasse Mosca o San Pietroburgo, sottolineando che Kiev avrebbe bisogno “delle armi giuste”, come già riportato in precedenza dal Financial Times. La Casa Bianca ha negato in precedenza che Trump abbia incoraggiato attacchi profondi in Russia, incluso il suo capitale.

