TASS * TUSK «LA POLONIA È PRONTA ALLA DIFESA NONOSTANTE L’ALTA PROBABILITÀ DI SOSPENSIONE DEI COMBATTIMENTI TRA UCRAINA E RUSSIA»

14.38 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il primo ministro polacco Donald Tusk ritiene che le possibilità di sospendere i combattimenti tra l’Ucraina e la Russia siano alte e che ci siano segnali che gli eventi si svilupperanno proprio in questo modo. Tuttavia, questo non cambia in alcun modo la nostra situazione. La Polonia deve essere pronta all’autodifesa, indipendentemente dall’evoluzione della situazione sul fronte russo-ucraino, ha dichiarato all’Istituto di Tecnologia dell’Aeronautica a Varsavia.

The chances of suspending combat between Ukraine and Russia are seen as high and there are signs that the events will develop precisely that way, Polish Prime Minister Donald Tusk believes. “However, this does not change our situation in any way. Poland must be ready for self-defense, regardless of the way the situation unfolds on the Russian-Ukrainian front,” he said at the Air Force Institute of Technology in Warsaw.