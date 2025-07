11.15 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Immagini dal Giappone mostrano l’avvicinarsi di un maremoto a seguito del terremoto verificatosi nella Kamchatka, Russia. Il video è fornito da TASS e Reuters.

Footage from Japan as a tsunami approaches following the earthquake in Russia’s Kamchatka. Video: TASS/Reuters