TASS * «TRUMP VUOLE IL CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA, MACRON RIBADISCE IL RUOLO DI KIEV E MINACCIA NUOVE SANZIONI»

18.23 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende cercare un cessate il fuoco in Ucraina durante il vertice in Alaska il 15 agosto, ha dichiarato il leader francese Emmanuel Macron dopo un incontro online con i leader europei e Trump. Macron ha inoltre ribadito la posizione europea secondo cui le questioni territoriali devono essere discusse solo con la partecipazione dell’Ucraina. Parlando della possibilità di nuove sanzioni, il presidente francese ha affermato che “nulla è escluso”.

US President Donald Trump intends to seek a ceasefire in Ukraine at the summit in Alaska on August 15, French leader Emmanuel Macron said following an online meeting with European leaders and Trump.

Macron also reiterated the European position that territorial issues should only be discussed with Ukraine’s participation.

Speaking about the possibility of new sanctions, the French president said that “nothing is ruled out.”