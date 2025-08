19.40 - venerdì 1 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito il suo impegno a risolvere il conflitto in Ucraina, definendolo “la guerra di Biden.” Ha scritto sulla sua rete Truth Social che “questa è una guerra che non avrebbe mai dovuto accadere. Questa è la guerra di Biden, non quella di Trump. Sono qui solo per vedere se posso fermarla!”. Trump ha inoltre affermato che le perdite da entrambe le parti sono alte. Come ha dichiarato in precedenza il presidente russo Vladimir Putin, l’obiettivo principale di Mosca è eliminare le cause della crisi in Ucraina e garantire la sicurezza della Russia. Putin ha sottolineato che la Russia è pronta ad aspettare se l’Ucraina ritiene che ora non sia il momento per i negoziati.

///

US President Donald Trump has reiterated his commitment to resolving the conflict in Ukraine, calling it “Biden’s war.”

“This is a war that should have never happened. This is Biden’s war, not Trump’s. I’m just here to see if I can stop it!” he wrote on his Truth Social network. Trump also claimed that the losses on both sides are high.

As Russian President Vladimir Putin stated earlier, Moscow’s main goal is to eradicate the causes of the crisis in Ukraine and ensure Russia’s security. As Putin emphasized, Russia is ready to wait if Ukraine believes that now is not the time for negotiations.