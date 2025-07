TASS * «TRUMP PUBBLICA UN VIDEO A.I. CON OBAMA “BLOCCATO” NELLO STUDIO OVALE CHE PRONUNCIA “NESSUNO È AL DI SOPRA DELLA LEGGE”» (VIDEO)

17.32 - lunedì 21 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato un video generato dall’intelligenza artificiale che mostra l’ex leader americano Barack Obama trattenuto all’interno dello Studio Ovale.

Il video, che Trump ha condiviso su Truth Social, inizia con Obama che pronuncia un discorso elettorale in cui afferma che “nessuno, specialmente il presidente, è al di sopra della legge”.

Fonte video: Truth Social/realDonaldTrump

///

▶️ US President Donald Trump posted an AI-generated video showing former US leader Barack Obama being detained inside the Oval Office.

The video, which Trump posted on Truth Social, begins with Obama saying in a campaign speech that “no one, especially the president, is above the law.”

Video: Truth Social/realDonaldTrump