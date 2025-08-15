TASS * «TRUMP PRONTO A SANZIONI DURE CONTRO LA RUSSIA SENZA L’ACCORDO SULL’UCRAINA, MA APRE AL DIALOGO CON PUTIN»

17.35 - venerdì 15 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione dovrà introdurre dure sanzioni economiche contro la Russia se le parti non raggiungeranno un accordo per la risoluzione del conflitto in Ucraina. Gli Stati Uniti, insieme all’Europa, potrebbero fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina in futuro, escludendo però l’ingresso di Kiev nella NATO. Il presidente americano ha espresso speranza che “accada qualcosa” durante il vertice con Putin. Trump ha detto che, pur discutendo di possibili scambi territoriali tra Russia e Ucraina, la decisione finale spetterà a Mosca e Kiev. Ha confermato la sua disponibilità a discutere con il presidente russo la ripresa della cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti se si farà progresso sulla questione ucraina. Infine, Trump ha affermato di avere un buon rapporto e rispetto reciproco con Putin in vista degli incontri.

///

Key takeaways from US President Donald Trump’s statements to reporters aboard his plane flying to Anchorage for talks with Russian leader Vladimir Putin:

◾️Trump said his administration would have to introduce tough economic sanctions against Russia if the parties do not come to terms for settlement in Ukraine

◾️The United States, along with Europe, could provide security guarantees to Ukraine further down the road as he ruled out the scenario of Kiev joining NATO

◾️The US president expressed hope that “something’s going to come up” of his summit with Putin

◾️Trump said even as he would discuss potential territorial swaps between Russia and Ukraine at the upcoming talks with Putin, the final decision will be up to Moscow and Kiev

◾️The US leader confirmed his readiness to discuss with the Russian president the resumption of economic cooperation between Russia and the US if there is progress on Ukraine

◾️Trump said ahead of his talks with Putin that they “get along” and respect each other