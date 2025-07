TASS * «TRUMP PROBABILMENTE NON APPLICHERÀ DAZI SUL PETROLIO RUSSO, ESPERTI AVVERTONO SUI RISCHI ECONOMICI GLOBALI»

07.40 - sabato 26 luglio 2025

US President Donald Trump is unlikely to enforce his threat of tariffs on Russian oil buyers if no agreement is achieved on resolving the Ukraine conflict, said experts interviewed by Reuters. “We find that secondary tariffs may be too blunt of an instrument for the administration to use,” said Fernando Ferreira, director of geopolitical risk service at consultancy Rapidan Energy Group. “If you’re willing to go with the nuclear option by removing 4.5 plus million barrels a day from the market, and you’re willing to cut off commercial ties with other countries because they’re importing Russian oil, you’re going to risk massive oil price spikes and a meltdown of the global economy,” the expert warned.