TASS * «TRUMP PARLERÀ CON I LEADER EUROPEI E ZELENSKY PRIMA DELL’INCONTRO CON PUTIN»

15.19 - martedì 12 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede di parlare con i leader europei e con Vladimir Zelensky telefonicamente il 13 agosto, in vista del suo incontro con il leader russo Vladimir Putin in Alaska, ha riferito NBC News. La chiamata di Trump dovrebbe avvenire dopo i colloqui di Zelensky con i rappresentanti dei paesi europei. Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance parteciperà alla conversazione con Trump. Secondo il canale televisivo, è probabile che a questa seguirà un’altra tornata di colloqui tra Zelensky e i rappresentanti della coalizione di paesi a sostegno di Kiev, tra cui il Regno Unito, il Canada e alcuni stati dell’UE. Trump e Vance non dovrebbero partecipare a questa chiamata.

///

US President Donald Trump plans to speak with European leaders and and Vladimir Zelensky by phone on August 13 ahead of his meeting with Russian leader Vladimir Putin in Alaska, NBC News reported. Trump’s call is expected to take place after Zelensky’s talks with representatives of European countries. US Vice President JD Vance will join Trump for the conversation. According to the TV channel, this will likely be followed by another round of talks between Zelensky and representatives of the coalition of countries supporting Kiev, including the United Kingdom, Canada, and a number of EU states. Trump and Vance are not expected to participate in this call.