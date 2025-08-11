TASS * «TRUMP CONFERMA L’INCONTRO CON PUTIN, IL MEETING SI TERRÀ IN RUSSIA IL 15 AGOSTO» (VIDEO)

17.35 - lunedì 11 agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato un incontro con il presidente della Russia Vladimir Putin il 15 agosto e ha detto che si svolgerà in Russia. Il leader americano non ha fornito dettagli, potrebbe essersi espresso male. In precedenza, Russia e Stati Uniti avevano detto che Putin e Trump si sarebbero incontrati in Alaska.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che il vertice in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin sarà solo preliminare.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di voler tentare di convincere il presidente russo Vladimir Putin a porre fine al conflitto in Ucraina.

US President Donald Trump has confirmed a meeting with Russian President Vladimir Putin on August 15 and said it would take place in Russia. The American leader did not provide details, he may have misspoken. Earlier, Russia and the US said that Putin and Trump would meet in Alaska.

US President Donald Trump says the Alaska summit with Russian President Vladimir Putin will only be preliminary.

US President Donald Trump says to try to convince Russian President Vladimir Putin to end conflict in Ukraine.