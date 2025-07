13.59 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso che non ci saranno ritardi nell’imposizione di dazi su 14 paesi il 1 agosto.

US President Donald Trump has promised there will be no delays in imposing duties on 14 countries on August 1.