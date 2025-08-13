TASS * «TRUMP APRE AD UN SECONDO INCONTRO SU UCRAINA, CONSULTAZIONI ZELENSKY IN MODO POSITIVO»

19.18 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I punti chiave dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo le consultazioni video sull’Ucraina, cui hanno partecipato leader europei e Vladimir Zelensky: Ci sono buone probabilità di un secondo incontro sull’Ucraina dopo il vertice di Trump con il leader russo Vladimir Putin in Alaska. Il leader statunitense prevede di tenere presto colloqui congiunti con Putin e Vladimir Zelensky se il vertice di Alaska avrà successo. L’idea di invitare Vladimir Zelensky a incontrare Trump e Putin in Alaska non è mai stata presa in considerazione. La Russia affronterà serie misure statunitensi se un accordo sull’Ucraina non verrà raggiunto in Alaska. Le consultazioni di Trump con i leader europei e Zelensky sono state “molto positive”.

Key takeaways from US President Donald Trump’s statements following the video consultations on Ukraine, which included European leaders and Vladimir Zelensky: There is a good chance for a second meeting on Ukraine after Trump’s summit with Russian leader Vladimir Putin in Alaska The US leader expects to hold joint talks with Putin and Vladimir Zelensky soon if the Alaska summit is successful The idea of inviting Vladimir Zelensky to meet with Trump and Putin in Alaska was never on the table Russia will face serious US measures if an agreement on Ukraine is not reached in Alaska Trump’s consultations with European leaders and Zelensky were “very positive”