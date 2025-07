TASS * «TRUMP ANNUNCIA L’INIZIO DELLE CONSEGNE DEI SISTEMI DI DIFESA PATRIOT ALLA NATO, PER L’UCRAINA»

05.54 - mercoledì 16 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le prime consegne dei sistemi di difesa missilistica Patriot nell’ambito dell’accordo NATO per l’Ucraina sono già iniziate. Ha detto ai giornalisti alla Joint Base Andrews, fuori Washington, che questi sistemi vengono già spediti da paesi come la Germania, che poi li sostituisce, e in tutti i casi gli Stati Uniti vengono rimborsati integralmente.

US President Donald Trump stated that the first deliveries of Patriot missile defense systems under the NATO arms deal for Ukraine have already started. They’re already being shipped from what countries coming in, from Germany, and then replaced by Germany, and in all cases, the United States gets paid back in full,” Trump said speaking to reporters at Joint Base Andrews outside Washington.