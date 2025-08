TASS * «TRUMP ANNUNCIA AUMENTO TARIFFE PER L’INDIA, ACCUSE PER ACQUISTI PETROLIO RUSSO»

16.23 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promette di aumentare le tariffe commerciali per l’India a partire dal 6 agosto a causa degli acquisti di petrolio dalla Russia. Trump ha dichiarato alla televisione CNBC che l’India non è stata un buon partner commerciale per gli Stati Uniti a causa degli alti dazi doganali imposti dal Paese.

///

US President Donald Trump vows to raise tariffs for India on August 6 due to Russian oil purchases. “India has not been a good trading partner” for the US because of high customs duties set by it, he told CNBC television.