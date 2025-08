TASS * «TRE TERREMOTI DI MAGNITUDO SUPERIORE A 5 REGISTRATI VICINO ALLA PENISOLA DI KAMCHATKA, EVENTI SISMICI AVVENUTI IN SOLI TRENTA MINUTI»

03.40 - venerdì 1 agosto 2025

Tre terremoti con magnitudo di 5.0, 5.8 e 5.3 sono stati registrati al largo della costa della penisola di Kamchatka in soli trenta minuti, ha riferito la filiale di Kamchatka del Servizio Geofisico dell’Accademia delle Scienze della Russia.

