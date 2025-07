TASS * «TRAGICO NAUFRAGIO NEL NORD DEL VIETNAM, 37 MORTI CONFERMATI E DUE DISPERSI» (VIDEO)

14.45 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il bilancio delle vittime di un naufragio avvenuto nel nord del Vietnam ha raggiunto le 37 persone, secondo il media locale VnExpress. Dei 49 passeggeri a bordo, 10 sono stati salvati mentre due risultano ancora dispersi.

The death toll from a boat capsizing in northern Vietnam has reached 37, according to local media outlet VnExpress. Of the 49 people aboard, 10 were rescued while two remain missing. Video: TASS/Reuters/Latin America News Agency