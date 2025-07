TASS * THAILANDIA: «SCONTRI ARMATI AL CONFINE CON LA CAMBOGIA CAUSANO ALMENO 15 MORTI, ANCHE UN CIVILE DECEDUTO NELLA PROVINCIA DI UBON RATCHATHANI»

07.58 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno 15 persone, tra cui un soldato, sono state uccise e altre 46 sono rimaste ferite in Thailandia durante scontri armati lungo il confine con la Cambogia, ha riferito il Ministero della Salute thailandese. Secondo l’agenzia, cinque vittime si sono verificate nella provincia di Surin, mentre nove persone, tra cui un soldato, sono state uccise nella provincia di Sisaket. È stato anche segnalato un civile deceduto nella provincia di Ubon Ratchathani.

///

At least 15 people, including one soldier, were killed and 46 others injured in Thailand during armed clashes along the border with Cambodia, the Thai Health Ministry reported. According to the agency, five fatalities occurred in the Surin Province, while nine people — including a soldier — were killed in the Sisaket Province. One civilian was also reported dead in the Ubon Ratchathani Province.