TASS * «TERREMOTO NELLA KAMCHATKA FA CROLLARE UN MURO IN UN ASILO, NESSUN FERITO GRAZIE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN CORSO» (VIDEO)

Il terremoto nella penisola della Kamchatka, nell’Estremo Oriente della Russia, ha causato il crollo di un muro in un asilo a Petropavlovsk-Kamchatsky, come riferito dal governatore regionale Vladimir Solodov sul suo canale Telegram. Fortunatamente, al momento non si trovavano bambini né adulti all’interno dell’asilo. I rapporti preliminari indicano l’assenza di vittime, ma squadre di soccorso e specialisti dell’istruzione sono già stati inviati sul luogo. In seguito, il ministro regionale per le Emergenze Sergey Lebedev ha chiarito sul suo account Vkontakte che l’asilo era in fase di ristrutturazione, motivo per cui l’edificio era vuoto al momento del crollo.

The earthquake in Russia’s Far Eastern Kamchatka peninsula led to a wall collapse in a kindergarten in Petropavlovsk-Kamchatsky, regional Governor Vladimir Solodov reported on his Telegram channel.

“Fortunately, there were no children or adults in the kindergarten at the time. Preliminary reports indicate no casualties, but rescue teams and education specialists have already been dispatched to the site,” the governor stated in a video address.

Later, regional Emergencies Minister Sergey Lebedev clarified on his Vkontakte account that the kindergarten was being renovated, which is why the building was empty at the time of its collapse.

Video: Valeria Kosilova/TASS