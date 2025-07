TASS * «TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.0 IN ALCUNE AREE DELLA KAMCHATKA, ALLARME IN CORSO NELLA REGIONE» (VIDEO)

12.16 - domenica 20 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

In alcune aree della Kamchatka, il terremoto ha raggiunto una magnitudo di 7.0.

Video: canale Telegram della filiale di Kamchatka del Servizio Geofisico dell’Accademia Russa delle Scienze.

///

In certain areas of Kamchatka, the earthquake has reached a 7.0 magnitude.

Video: Telegram channel of the Kamchatka branch of the Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences