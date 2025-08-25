TASS (TELEGRAM) * ZELENSKY, «L’UCRAINA HA BISOGNO DI ALMENO 1 MILIARDO DI DOLLARI AL MESE, PER ACQUISTARE ARMI DAGLI STATI UNITI»

21.16 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Ucraina ha bisogno di almeno 1 miliardo di dollari al mese per acquistare armi dagli Stati Uniti, ha detto Vladimir Zelensky.

“La Norvegia ha aderito al programma PURL, che facilita l’acquisto di armi dagli Stati Uniti d’America, e il nostro obiettivo è quello di riempire questo forziere con almeno un miliardo di dollari al mese”, ha detto in una conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro norvegese Jonas Gahr Store, che si trova a Kiev per una visita.

///

Ukraine needs at least $1 billion a month to purchase weapons from the United States, Vladimir Zelensky said.

“Norway has joined the PURL program, which facilitates the purchase of weapons from the United States of America, and our goal is to fill this coffer with at least a billion dollars a month,” he said at a joint press conference with Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store, who is in Kiev on a visit.