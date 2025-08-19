TASS * (TELEGRAM) ZELENSKY, «LE GARANZIE DI SICUREZZA PER L’UCRAINA SARANNO PRONTE IN 10 GIORNI, TRE GLI ASPETTI CHIAVE»

08.31 - martedì 19 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Si prevede che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina saranno definite e messe su carta entro 7-10 giorni, ha dichiarato Vladimir Zelensky a seguito dei colloqui a Washington.

“Tutto questo sarà formalizzato in qualche modo entro sette-dieci giorni”, ha osservato.

Secondo Zelensky, ci sono tre aspetti delle garanzie, che riguardano le armi per l’esercito ucraino, gli impegni con gli alleati e lo sviluppo dell’industria della difesa ucraina.

///

Security guarantees for Ukraine are expected to be set out and put on paper in 7-10 days, Vladimir Zelensky said following talks in Washington.

“All this will be formalized somehow within seven to ten days,” he noted.

According to Zelensky, there are three aspects to the guarantees, concerning weapons for the Ukrainian army, allied commitments, and the development of Ukraine’s defense industry.