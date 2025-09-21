08.03 - domenica 21 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Vladimir Zelensky ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni contro persone ed entità russe e straniere. Alla lista sono stati inclusi Evgenia Gutsul, capo dell’autonomia gagauz della Moldavia, e Pierre de Gaulle, nipote di Charles de Gaulle. I decreti corrispondenti sono stati pubblicati sul sito web ufficiale di Zelensky. In totale, gli elenchi comprendono 66 persone e 13 aziende. Oltre a Gutsul, la lista include anche altri 10 politici moldavi. Tra le figure russe citate ci sono Ekaterina Mizulina, capo della Safe Internet League; Andrei Kikot, Primo Vice Ministro degli Interni; e Kirill Logvinov, Direttore del Dipartimento delle Organizzazioni Internazionali presso il Ministero degli Esteri russo.

Vladimir Zelensky has introduced a new package of sanctions targeting Russian and foreign individuals and entities.

Among those listed are Evgenia Gutsul, head of Moldova’s Gagauz autonomy, and Pierre de Gaulle, the grandson of Charles de Gaulle.

The corresponding decrees were published on Zelensky’s official website.

In total, the lists include 66 individuals and 13 companies.

Alongside Gutsul, the list names another 10 Moldovan politicians.

Among the Russian figures mentioned are Ekaterina Mizulina, head of the Safe Internet League; Andrei Kikot, First Deputy Interior Minister; and Kirill Logvinov, Director of the Department of International Organizations at Russia’s Foreign Ministry.