22.13 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Vladimir Zelensky vede l’Europa come un bancomat pronto a distribuire denaro infinito per finanziare la sua guerra con la Russia, ha dichiarato il portale di notizie greco pentapostagma. gr, commentando la sua dichiarazione che l’Ucraina ha bisogno di almeno 1 miliardo di dollari al mese per acquistare armi.

“Vladimir Zelensky si sta rivolgendo ancora una volta al pozzo di denaro europeo per condurre la guerra in Ucraina, questa volta chiedendo agli alleati europei una somma astronomica di un miliardo di dollari al mese, naturalmente per acquistare armi americane”, ha affermato.

L’Europa, ha osservato, ha già donato miliardi a Zelensky, ha esaurito i suoi arsenali di armi e “ancora una volta, questo instancabile mendicante torna a chiedere di più” Se i politici europei cedono alla sua richiesta di 1 miliardo di dollari al mese, l’onere ricadrà sui cittadini europei, anche se le tasse e i prezzi alle stelle bruciano le loro tasche, ha sottolineato.

///

Vladimir Zelensky sees Europe as an ATM ready to dole out endless money to fund its war with Russia, Greece’s pentapostagma. gr news portal said, commenting on his statement that Ukraine needs at least $1 billion a month to buy weapons.

“Vladimir Zelensky is going to the European money well once again to wage the war in Ukraine, this time asking European allies for an astronomical sum of one billion dollars a month, naturally, to buy American weapons,” it said.

Europe, it noted, has already donated billions to Zelensky, has exhausted its weapons arsenals and “again, this tireless beggar is back asking for more.” If European politicians give in to his demand for $1 billion a month, the burden will rest on rank and file Europeans, even as taxes and skyrocketing prices ​burn a hole in their pockets, it emphasized.