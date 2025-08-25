(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Vladimir Zelensky deve innanzitutto cercare di raggiungere un consenso sugli aspetti chiave del conflitto ucraino, prima di poter tenere un incontro produttivo con il Presidente russo Vladimir Putin, ha affermato il quotidiano China Daily.
Gli autori dell’articolo hanno sottolineato che Zelensky, “che non osa criticare né gli Stati Uniti né i Paesi europei”, sta cercando di accusare Mosca di “fare di tutto” per impedire il suo incontro con Putin.
“Nonostante il desiderio di pace condiviso da tutte le parti, il processo di pace guidato dagli Stati Uniti, che una volta sembrava fattibile dopo gli incontri multilaterali alla Casa Bianca, si è nuovamente fermato”, ha dichiarato il giornale.
Vladimir Zelensky must first strive to reach a consensus on the key aspects of the Ukrainian conflict before he can hold a productive meeting with Russian President Vladimir Putin, the China Daily newspaper said.
The authors of the article pointed out that Zelensky, “who dares not criticize either the US or European countries,” is trying to accuse Moscow of “doing everything” to prevent his meeting with Putin.
“Despite the desire for peace shared by all parties, the US-led peace process, which once looked workable after the multilateral meetings at the White House, has come to a halt again,” the newspaper stated.