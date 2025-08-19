TASS * (TELEGRAM) : «ZELENSKY APERTO AL DIALOGO, ESCLUDE IL CESSATE IL FUOCO COME CONDIZIONE PRELIMINARE»

02.34 - martedì 19 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Ucraina non vuole un cessate il fuoco come condizione per ulteriori colloqui con la Russia, ha dichiarato Vladimir Zelensky dopo i colloqui a Washington.

Se chiediamo un cessate il fuoco come condizione per un incontro bilaterale, i russi ci accuseranno di interrompere i colloqui. Siamo pronti per un incontro incondizionato”, ha osservato, quando gli è stato chiesto se l’Ucraina avesse insistito sulla necessità di dichiarare un cessate il fuoco prima di iniziare i colloqui per risolvere il conflitto.

Zelensky ha anche detto che vorrebbe discutere la questione dei territori in un potenziale incontro con il Presidente russo Vladimir Putin.

Ukraine does not seek a ceasefire as a condition for further talks with Russia, Vladimir Zelensky said following talks in Washington.

If we demand a ceasefire as a condition for a bilateral meeting, the Russians will accuse us of disrupting talks. We are ready for an unconditional meeting, he noted, when asked if Ukraine insisted that a ceasefire should be declared before talks began on resolving the conflict.

Zelensky also said that he would like to discuss the issue of territories at a potential meeting with Russian President Vladimir Putin.