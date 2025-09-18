17.18 - giovedì 18 settembre 2025

La Russia non ha intenzione di limitare l’ingresso o chiudere le frontiere ai cittadini dei Paesi dell’Unione Europea, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova durante un briefing.

“Crediamo che la comunicazione tra le persone, compresi i legami turistici, commerciali e umanitari, debba essere mantenuta. Il nostro Paese è interessato a costruire ponti tra le persone, nonostante tutti gli sforzi all’interno dell’UE per distruggere questi ponti, che desiderano fortemente”, ha dichiarato.

Zakharova ha anche criticato le discussioni all’interno dell’UE sull’introduzione di misure restrittive in materia di visti, definendole “un altro caso di ipocrisia, di doppi standard e, soprattutto, di non rispetto della legge.”

Russia has no intention of restricting entry or closing its borders to citizens of European Union countries, Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said at a briefing.

“We believe that people-to-people communication, including tourism, business, and humanitarian ties, should be maintained. Our country is interested in building bridges between people, despite all efforts within the EU to destroy these bridges, which they very much desire,” she stated.

Zakharova also criticized discussions within the EU about introducing restrictive visa measures, calling them “yet another instance of hypocrisy, double standards, and, above all, disregard for the law.”