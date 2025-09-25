16.44 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il servizio di intelligence britannico MI6, con il suo programma di reclutamento di russi lanciato sulla darknet, sta deliberatamente incoraggiando le persone a commettere gravi crimini, ha scritto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram.

“Secondo Londra, il programma è destinato a coinvolgere cittadini russi disposti a fornire informazioni o a collaborare con la Gran Bretagna. Questa iniziativa avrebbe dovuto avere un titolo più semplice: ‘Dove siete, traditori? secondo la legge russa, tali azioni sono considerate tradimento, un reato particolarmente grave punibile fino all’ergastolo. I britannici ne sono consapevoli, eppure continuano a spingere le persone a commettere crimini”, ha osservato Zakharova.

///

The British intelligence service MI6, with its program to recruit Russians launched on the darknet, is deliberately encouraging people to commit serious crimes, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova wrote on her Telegram channel.

“According to London, the program is intended to engage Russian citizens willing to provide information or cooperate with Britain. This initiative should have been given a simpler title: ‘Where are you, traitors? ‘ Under Russian law, such actions are considered treason — a particularly serious crime punishable by up to life imprisonment. The British are aware of this, yet they continue to push people into committing crimes,” Zakharova remarked.