16.55 - sabato 23 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Kirill Vyshinsky ha lottato contro coloro che non rispettano la libertà di parola e la sua scomparsa è una perdita colossale per il giornalismo mondiale, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in onda sul canale televisivo Rossiya-24.

Zakharova ha definito Vyshinsky, il defunto direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale di Informazione Rossiya Segodnya e membro del Consiglio dei Diritti Umani, “un grande professionista, un compagno che ha contribuito immensamente al giornalismo mondiale”

“Innanzitutto, forse, per essere stato uno dei primi a diventare un vero combattente contro le menzogne, contro coloro che chiaramente non rispettano o riconoscono la libertà di parola”, ha detto.

“Si tratta di una persona che, nonostante abbia sopportato le prigioni del regime di Kiev, dopo il suo rilascio ha trovato la forza di continuare a lottare per gli altri, per i suoi compagni”

“Questa è una perdita colossale per il giornalismo mondiale. Era un vero, non un falso, un vero combattente per i diritti umani, per la libertà di parola”, ha sottolineato il diplomatico russo.

///

Kirill Vyshinsky fought against those who do not respect freedom of speech, and his passing is a colossal loss for world journalism, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova stated on air of the Rossiya-24 TV channel.

Zakharova called Vyshinsky, the late executive director of the Rossiya Segodnya International Information Agency and member of the Human Rights Council, “a huge professional, a comrade who contributed immensely to journalism worldwide.”

“First and foremost, perhaps, by being one of the first to become a true fighter against lies, against those who clearly do not respect or acknowledge freedom of speech,” she said.

“This is a person who, despite enduring the dungeons of the Kiev regime, found the strength after his release to continue fighting for others, for his comrades.”

“This is a colossal loss for journalism worldwide. He was a true, not a fake, a true fighter for human rights, for freedom of speech,” the Russian diplomat emphasized.