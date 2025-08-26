Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * ZAKHAROVA, «MOSCA RISPONDERÀ SE L’UE LIMITERÀ LA CIRCOLAZIONE DEI DIPLOMATICI RUSSI»

17.58 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Russia risponderà a tono se ai suoi diplomatici verrà vietato di circolare liberamente nell’UE, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova alla TASS, citando l’iconico poeta e cantautore dell’epoca sovietica Vladimir Vysotsky.

In precedenza, il Ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky ha detto che il nuovo 19° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia potrebbe includere il divieto di libera circolazione dei diplomatici russi all’interno della zona Schengen.

“Quindi, per usare la giusta espressione di Vysotsky, i loro diplomatici saranno ‘appesantiti e ostacolati’ come ritorsione”, ha detto Zakharova.

Russia will respond tit-for-tat if its diplomats are banned from moving freely in the EU, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova told TASS, quoting iconic Soviet-era poet and songwriter Vladimir Vysotsky.

Earlier, Czech Foreign Minister Jan Lipavsky said that the new 19th package of EU sanctions against Russia may include a ban on the free movement of Russian diplomats within the Schengen zone.

“So, to use Vysotsky’s apt expression, their diplomats will be ‘saddled and hobbled’ in retaliation,” Zakharova said.

