19.54 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La popolazione dell’Ucraina si è quasi dimezzata, mentre l’esodo di persone è aumentato in seguito all’inasprimento della mobilitazione, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un commento.

Il 19 settembre, il servizio ucraino della BBC, citando il Servizio Statale di Migrazione dell’Ucraina, ha riferito che la popolazione del Paese è di 28,7 milioni.

In altre parole, da quando è stata dichiarata l’indipendenza nel 1991, si è quasi dimezzata. A quel tempo, circa 52 milioni di persone vivevano nell’ex Repubblica Socialista Sovietica Ucraina.

Questa tendenza al ribasso è costante.

Ukraine’s population has almost halved, while the exodus of people has increased amid tightening mobilization, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova has said in a commentary.

On September 19, the BBC Ukrainian service, citing the State Migration Service of Ukraine, reported that the country’s population is 28.7 million.

In other words, since independence was declared in 1991, it has almost halved. At that time, approximately 52 million people lived in the former Ukrainian Soviet Socialist Republic.

This downtrend is steady.