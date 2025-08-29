Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * ZAKHAROVA, «IL SISTEMA MISSILISTICO USA TYPHON IN GIAPPONE È UN PASSO DESTABILIZZANTE DA PARTE DI WASHINGTON»

21.14 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Mosca considera il dispiegamento del sistema missilistico terrestre Typhon in una base statunitense in Giappone come un altro passo destabilizzante da parte di Washington, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

La Russia invita il Giappone a rivedere la sua decisione sul dispiegamento del sistema missilistico Typhon, altrimenti sarà pienamente responsabile del degrado della situazione nella regione, ha aggiunto.

///
Moscow considers the deployment of the Typhon ground-based missile system at a US base in Japan as another destabilizing step by Washington, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said.

Russia calls on Japan to review its decision on deploying a Typhon missile system, otherwise, it will be fully responsible for the degradation of the situation in the region, she added.

