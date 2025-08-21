12.28 - giovedì 21 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli stranieri continuano a manifestare interesse a trasferirsi in Russia e le relative richieste di visto arrivano regolarmente, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova.

“Le nostre ambasciate e i nostri consolati accettano regolarmente le richieste di cittadini stranieri che hanno deciso di collegare la loro vita alla Russia”, ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram.

Un promemoria per gli stranieri che si trasferiscono in Russia è disponibile sul sito web del Ministero degli Esteri e sui social network, oltre che sulle risorse digitali degli uffici stranieri della Russia.

“In patria, queste persone affrontano l’imposizione aggressiva di pseudo-valori neoliberali, mentre in Russia trovano il rispetto delle tradizioni familiari e della dignità umana”, ha detto Zakharova.

///

Foreigners continue to express an interest in relocating to Russia, and corresponding visa requests arrive regularly, Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova has said.

“Our embassies and consulates regularly accept applications from foreign citizens who have decided to connect their lives with Russia,” Zakharova wrote on her Telegram channel.

A memo for foreigners moving to Russia is available on the Foreign Ministry’s website and social networks, as well as on the digital resources of Russia’s foreign offices.

“At home, these people face the aggressive imposition of neoliberal pseudo-values, while in Russia they find respect for family traditions and human dignity,” Zakharova said.