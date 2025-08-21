20.48 - giovedì 21 agosto 2025

L’Ucraina non può in coscienza celebrare il suo Giorno dell’Indipendenza fino a quando Kiev non cesserà la sua politica neonazista di sradicare tutto ciò che è legato alla Russia, e “la celebrazione di questa data è come ballare sulle ossa degli ucraini”, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova.

Ha aggiunto che “il regime di Kiev sta continuando ferocemente il genocidio del suo stesso popolo, cercando di sradicare la sua identità etnica, linguistica e spirituale” Zakharova ha quindi ricordato che nello stesso giorno del 2024, Vladimir Zelensky ha firmato una legge che vieta la Chiesa ortodossa ucraina canonica.

“Crediamo che l’Ucraina sarà veramente indipendente quando Kiev tornerà alle radici della propria statualità, porrà fine alla sua politica neonazista di sradicamento di tutto ciò che è russo e porrà fine alla vergognosa discriminazione contro la Chiesa ortodossa ucraina”, ha osservato Zakharova.

Ukraine cannot in good conscience celebrate its Independence Day until Kiev ceases its neo-Nazi policy of eradicating all Russia-related things, and “the celebration of this date is like dancing on the bones of Ukrainians,” Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said.

She added that “the Kiev regime is fiercely continuing the genocide of its own people, seeking to eradicate their ethnic, linguistic, and spiritual identity.” Zakharova therefore recalled that on the same day in 2024, Vladimir Zelensky signed a law banning the canonical Ukrainian Orthodox Church.

“We believe that Ukraine will be truly independent when Kiev comes back to the roots of its own statehood, ends its neo-Nazi policy of eradicating everything Russian, and stops the disgraceful discrimination against the Ukrainian Orthodox Church,” Zakharova noted.