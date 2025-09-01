Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * YEMEN, « DETENZIONE DI 11 DIPENDENTI ONU, GUTERRES NE CHIEDE IL RILASCIO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
06.19 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Segretario Generale dell’ONU Antonio Guterres ha condannato la detenzione di 11 dipendenti delle Nazioni Unite da parte dei ribelli Houthi del movimento Ansar Allah dello Yemen e ha chiesto il loro rilascio immediato.

Ha osservato che “il personale dell’ONU e i suoi partner non devono mai essere presi di mira, arrestati o detenuti mentre svolgono i loro compiti per l’ONU. La sicurezza del personale e delle proprietà dell’ONU, così come l’inviolabilità dei locali dell’ONU, devono essere garantite in ogni momento”

///
UN Secretary General Antonio Guterres has condemned the detention of 11 UN employees by Houthi rebels from Yemen’s Ansar Allah movement and demanded their immediate release.

He noted that the “personnel of the UN and its partners must never be targeted, arrested or detained while carrying out their duties for the UN. The safety and security of UN personnel and property as well as the inviolability of UN premises must be guaranteed at all times.”

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.