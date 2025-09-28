Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * YASHINA, «ATTACCHI UCRAINI CONTRO LA CENTRALE DI ZAPOROZHYE, PER CREARE UNA MINACCIA DI CATASTROFE NUCLEARE»

07.49 - domenica 28 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’esercito ucraino sferra colpi contro la centrale nucleare di Zaporozhye per creare una minaccia di catastrofe nucleare e destabilizzare le operazioni della centrale. Ha dichiarato alla TASS la direttrice delle comunicazioni della centrale nucleare Evgenia Yashina.

The Ukrainian army delivers strikes against the Zaporozhye Nuclear Power Plant to create the nuclear catastrophe threat and destabilize operations of the plant, Communications Director of the nuclear plant Evgenia Yashina told TASS.

