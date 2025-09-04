Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * «XI RAFFORZA LEGAMI CON LA COREA DEL NORD, COOPERAZIONE STRATEGICA CONTRO LE SFIDE GLOBALI»

18.00 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Pechino e Pyongyang devono rafforzare il coordinamento strategico nell’affrontare le questioni globali e regionali, ha detto il Presidente cinese Xi Jinping durante un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un.

Secondo Xi, la Cina manterrà stretti contatti con la Corea del Nord a tutti i livelli e promuoverà la cooperazione pratica in tutti i settori.

Il leader ha anche affermato che il Partito Comunista Cinese e il Governo attribuiscono grande importanza allo sviluppo di relazioni amichevoli con la Corea del Nord, notando che la visita di Kim Jong Un in Cina dimostra la determinazione di Pyongyang a difendere le conquiste della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.

Beijing and Pyongyang must strengthen strategic coordination in addressing global and regional issues, Chinese President Xi Jinping said at a meeting with North Korean leader Kim Jong Un.

According to Xi, China will maintain close contacts with North Korea at all levels and promote practical cooperation in all areas.

The leader also said that China’s Communist Party and government attach great importance to developing friendly relations with North Korea, noting that Kim Jong Un’s visit to China demonstrated Pyongyang’s determination to defend the achievements of World War II victory.

