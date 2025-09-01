06.20 - lunedì 1 settembre 2025

I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente cinese Xi Jinping al vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO):

La Cina è pronta a unire le forze con tutti i Paesi per uno sviluppo di alta qualità della SCO

L’economia combinata dei Paesi della SCO si sta avvicinando a 30.000 miliardi di dollari e l’influenza economica dell’organizzazione è in crescita

La Cina si oppone all’egemonia e al confronto tra blocchi e sostiene la promozione del libero scambio

La Banca di sviluppo della SCO dovrebbe essere istituita al più presto, così come un centro per contrastare le sfide di sicurezza della SCO

Gli investimenti della Cina nelle economie degli altri Paesi membri della SCO hanno superato i 34 miliardi di dollari

Foto: Cremlino.ru

Key takeaways from Chinese President Xi Jinping’s statements at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit:

China is ready to join forces with all countries for the high-quality development of the SCO

The combined economy of the SCO countries is approaching $30 trillion, and the organization’s economic influence is growing

China opposes hegemony and bloc confrontation and supports promoting free trade

The SCO Development Bank should be established as soon as possible, as should a center to counter SCO security challenges

China’s investments in other SCO member states’ economies have exceeded $34 billion

Photo: Kremlin.ru