TASS (TELEGRAM) * WITKOFF, «TRUMP APERTO ALL’INCONTRO, DISPONIBILE CON ZELENSKY E PUTIN»

07.18 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per le missioni di pace Steven Witkoff ha dichiarato alla Coalizione dei Volenterosi che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump rimane aperto a un incontro trilaterale con Vladimir Zelensky e il Presidente russo Vladimir Putin, ha riferito il Wall Street Journal (WSJ) citando delle fonti.

///

US special presidential envoy for peace missions Steven Witkoff told the Coalition of the Willing that US President Donald Trump remains open to a trilateral meeting with Vladimir Zelensky and Russian President Vladimir Putin, The Wall Street Journal (WSJ) reported citing sources.