Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * WITKOFF, «TRUMP APERTO ALL’INCONTRO, DISPONIBILE CON ZELENSKY E PUTIN»

07.18 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per le missioni di pace Steven Witkoff ha dichiarato alla Coalizione dei Volenterosi che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump rimane aperto a un incontro trilaterale con Vladimir Zelensky e il Presidente russo Vladimir Putin, ha riferito il Wall Street Journal (WSJ) citando delle fonti.

US special presidential envoy for peace missions Steven Witkoff told the Coalition of the Willing that US President Donald Trump remains open to a trilateral meeting with Vladimir Zelensky and Russian President Vladimir Putin, The Wall Street Journal (WSJ) reported citing sources.

