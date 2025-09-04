TASS (TELEGRAM) * «WITKOFF LASCIA L’ELISEO, POI TORNA PER CHIAMARE TRUMP»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
US special presidential envoy Steve Witkoff left the Élysée Palace 45 minutes after the “coalition of the willing” meeting began, Ukraine’s Evropeyskaya Pravda reported.
The office of French President Emmanuel Macron explained Witkoff’s department in a comment to the news outlet, stating that he left after delivering his speech to attend another scheduled meeting.
According to the office, the special envoy later returned to spoke with US President Donald Trump over the phone.