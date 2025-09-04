Popular tags: featured 20
Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * «WITKOFF LASCIA L’ELISEO, POI TORNA PER CHIAMARE TRUMP»

17.18 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti Steve Witkoff ha lasciato il Palazzo dell’Eliseo 45 minuti dopo l’inizio dell’incontro della ‘coalizione dei volenterosi’, ha riferito l’agenzia ucraina Evropeyskaya Pravda.

L’ufficio del Presidente francese Emmanuel Macron ha spiegato il dipartimento di Witkoff in un commento alla testata giornalistica, affermando che si è allontanato dopo aver tenuto il suo discorso per partecipare ad un altro incontro programmato.

Secondo l’ufficio, l’inviato speciale è poi tornato per parlare al telefono con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

///
US special presidential envoy Steve Witkoff left the Élysée Palace 45 minutes after the “coalition of the willing” meeting began, Ukraine’s Evropeyskaya Pravda reported.

The office of French President Emmanuel Macron explained Witkoff’s department in a comment to the news outlet, stating that he left after delivering his speech to attend another scheduled meeting.

According to the office, the special envoy later returned to spoke with US President Donald Trump over the phone.

