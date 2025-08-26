TASS (TELEGRAM) * WITKOFF, «GLI USA PUNTANO A RISOLVERE I CONFLITTI IN UCRAINA, IRAN E GAZA ENTRO FINE ANNO»

20.32 - martedì 26 agosto 2025

Gli Stati Uniti sperano di risolvere i conflitti in Ucraina, Iran e Gaza entro la fine dell’anno; gli incontri in merito sono previsti, tra l’altro, per questa settimana, ha dichiarato l’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti Steve Witkoff.

The US hopes to settle conflicts in Ukraine, Iran, and Gaza by the end of the year; relevant meetings are scheduled for this week, among others, US special presidential envoy Steve Witkoff said.