TASS (TELEGRAM) * WITKOFF, «GLI USA PUNTANO A RISOLVERE I CONFLITTI IN UCRAINA, IRAN E GAZA ENTRO FINE ANNO»

20.32 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti sperano di risolvere i conflitti in Ucraina, Iran e Gaza entro la fine dell’anno; gli incontri in merito sono previsti, tra l’altro, per questa settimana, ha dichiarato l’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti Steve Witkoff.

///
The US hopes to settle conflicts in Ukraine, Iran, and Gaza by the end of the year; relevant meetings are scheduled for this week, among others, US special presidential envoy Steve Witkoff said.

