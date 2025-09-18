TASS (TELEGRAM) * WHITAKER,«L’EUROPA NON PUÒ CHIEDERE PIÙ SANZIONI A MOSCA MENTRE COMPRA PETROLIO RUSSO»

06.39 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I Paesi europei non possono pretendere che l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump aumenti la pressione delle sanzioni sulla Russia, mentre loro stessi continuano ad acquistare il petrolio russo. Ha dichiarato il Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO Matthew Whitaker. Ha detto a Fox News in un’intervista che tutti gli alleati dovrebbero essere uniti in tali decisioni. Secondo l’inviato, l’Europa non può chiedere agli Stati Uniti di risolvere tutti i problemi da soli.

European countries cannot demand that the administration of US President Donald Trump increase sanctions pressure on Russia while they themselves continue to purchase Russian oil, US Permanent Representative to NATO Matthew Whitaker said.

He told Fox News in an interview that all allies should be united in such decisions.

According to the envoy, Europe cannot ask the US to solve all the problems on its own.