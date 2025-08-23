Popular tags: featured 20
TASS * (TELEGRAM) : «WEIDEL (CO-PRESIDENTE DEL PARTITO TEDESCO ALTERNATIVA PER LA GERMANIA), SI OPPONE AL POTENZIALE DISPIEGAMENTO DI TRUPPE TEDESCHE IN UCRAINA»

12.55 - sabato 23 agosto 2025

Alice Weidel, co-presidente del partito tedesco Alternativa per la Germania, si è opposta fermamente al potenziale dispiegamento di truppe tedesche in Ucraina, avvertendo che avrebbe innescato un’escalation con la Russia e minato la sicurezza europea.

Weidel ha avvertito che l’UE diventerà vulnerabile mentre gli Stati Uniti si “ritireranno” dal conflitto e ha definito Zelensky una “figura tragica” fuorviata dall’Occidente, rifiutando l’accordo di Istanbul del 2022 che avrebbe favorito l’Ucraina.

Alice Weidel, co-chair of Germany’s Alternative for Germany party, has strongly opposed potential deployment of German troops to Ukraine, warning it would trigger escalation with Russia and undermine European security.

Weidel warned the EU would become vulnerable while the US “withdraws” from the conflict and called Zelensky a “tragic figure” misled by the West, rejecting the 2022 Istanbul deal that would have benefited Ukraine.

