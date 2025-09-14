TASS (TELEGRAM) * WASHINGTON POST: «TRUMP CHIEDE AGLI ALLEATI NATO DI FERMARE IL PETROLIO RUSSO, MA ALCUNI VEDONO UNA TATTICA PER RITARDARE LE SANZIONI»

08.55 - domenica 14 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La recente richiesta di Trump ai suoi alleati della NATO di smettere di importare il petrolio russo potrebbe essere un tentativo di ritardare un nuovo ciclo di sanzioni occidentali contro la Russia, scrive il Washington Post.

Alcuni membri della NATO continuano ad acquistare carburante russo, secondo il giornale.

“La Turchia è uno dei principali clienti della Russia e ha cercato di preservare i legami con il Cremlino nonostante la guerra.

L’Ungheria e la Slovacchia, altri due clienti del petrolio russo che sono guidati da alleati di Trump, hanno lavorato per proteggere le loro economie dall’interruzione della ricerca di altri fornitori di energia”, ha affermato la pubblicazione.

“Ma alcuni falchi della Russia, sia a Washington che in Europa, hanno detto sabato che l’ultima richiesta di Trump gli è sembrata una tattica per evitare di prendere provvedimenti contro la Russia, anche se hanno concordato che l’Europa dovrebbe porre fine all’acquisto di energia russa”, secondo il giornale.

///

Trump’s recent call to his NATO allies to stop importing Russian oil may be an attempt to delay a new round of Western sanctions against Russia, The Washington Post wrote.

Some of NATO members continue to buy Russian fuel, the paper said.

“Turkey is one of Russia’s major customers and has sought to preserve ties to the Kremlin despite the war.

Hungary and Slovakia, two other customers of Russian oil that are led by Trump allies, have worked to shield their economies from the disruption of finding other energy suppliers,” the publication said.

“But some Russia hawks in both Washington and Europe said Saturday that Trump’s latest demand felt like a tactic for him to avoid taking steps against Russia, even though they also agreed that Europe should put a final stop to buying Russian energy,” according to the paper.